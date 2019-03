07:00 Uhr

Inzwischen kennt Dan Lucas ein Millionenpublikum

Dan Lucas tritt am 30. März in Günzburg auf.

Der Sänger ist der Gewinner der TV-Sendereihe The Voice Senior. Am 30. März kommt er mit der Formation Helter Skelter nach Günzburg.

Von Till Hofmann

Noch vor wenigen Monaten hat sich keiner nach ihm umgedreht. Jetzt tuscheln sie über ihn, wenn er vorbeigeht: „Ist das nicht...der Senior?“ Mit dieser Betonung lässt sich das Dan Lucas gerne gefallen. Denn der Sänger und Gitarrist der siebenköpfigen Formation Helter Skelter ist inzwischen einem Millionenpublikum bekannt. Zu Beginn des Jahres lief das Finale der ersten Staffel von The Voice Senior auf Sat.1. Und der graumähnige und sympathisch wirkende Dan Lucas ersang sich den ersten Platz. Gestern spielte der Wahlmünchner mit der Band, der er seit 2011 angehört, in Ulm. Auf dem Weg dorthin hat Lucas mit seiner Freundin Nadine Mader für einen Redaktionsbesuch in unserer Zeitung einen Zwischenstopp eingelegt. Schließlich spielt er am 30. März, zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag, im Günzburger Forum am Hofgarten Classic Rock – von Kansas, über Deep Purple bis Led Zeppelin. „Lieder, mit denen wir aufgewachsen sind“, sagt er. Wobei der junge Dan Lucas diese Lieder eigentlich gar nicht hätte hören dürfen – damals in der DDR, in der er aufgewachsen ist. Im Alter von 15 Jahren gründete er seine erste Band, „Die Apollos“. Auch das war nicht so leicht, wie es sich anhört. Denn bevor die Jungs öffentlich auftreten durften, musste das von einem Kulturaufpasser erst genehmigt werden. Und dem Herren gefiel damals das Haupthaar des Bassisten nicht. Der musste erst zum Friseur, dann gab’s den Erlaubnisschein.

Beruflich war der 64-Jährige auch in Günzburg und Krumbach

1985 setzte sich Lucas, als er mit der Band Karussell in der Nähe von Köln ein Konzert gab, in den Westen ab. Seit 1990 wohnt der studierte Sprachlehrer in München. Den Beruf des Sozialpädagogen brachte er sich selbst bei. Als Urlaubsvertretung war er auch im Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft in Krumbach und Günzburg tätig, „deshalb kenne ich die Region“.

Inzwischen ist Dan Lucas in Alterszeit und kann sich ganz seiner Leidenschaft, der Musik, widmen. Sein Sieg bei The Voice Senior hat dem stimmgewaltigen 1,69-Meter-Mann ein Auto, 10000 Euro, einen Vertrag mit dem Musikriesen Universal und die Bekanntschaft zu Popsänger Sasha eingebracht, der sein Coach war. Die Verbindung haben beide auch nach der Sendereihe nicht abreißen lassen.

Der Auftritt von Helter Skelter ist am Samstag, 30. März, im Forum am Hofgarten (Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr). Stehplatztickets kosten 25,90 Euro. Unsere Zeitung verlost 3 x 2 Tickets. Einfach bis 25. März eine E-Mail an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de schicken, Stichwort „Helter Skelter“. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Themen Folgen