20.12.2019

Jahresabschluss mit Ehrungen in Ellzee

Bürgermeister Karl Schlosser blickt auf 18 Jahre Amtszeit zurück

Von Emil Neuhäusler

Anlässlich der gemeindlichen Jahresabschlussfeier nahm Bürgermeister Karl Schlosser die Ehrung langjähriger Gemeindebediensteter vor und gab, da er bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr antritt, einen Rückblick auf die drei Perioden seiner Amtszeit.

Erhard Müller fungierte 37 Jahre lang als Gemeindediener, von 1978 bis 1984 war er Mitglied des Gemeinderats. Das Amt eines Feldgeschworenen führte Josef Zahn zuverlässig 25 Jahre aus, weiterhin war er Wegebaumeister und von 2002 bis 2008 Gemeinderat. Seit 25 Jahren betreut Josef Lutzenberger die Abwasserpumpstation in Ellzee, vor 22 Jahren wurde er zum Wasserwart für die Wasserversorgung Kammelgruppe bestellt. In den Gemeinderat wurde er von 1972 bis 1978 gewählt. Besonderes Lob gab es für Sabine Hörmann, die bereits seit 18 Jahren zuverlässig und sicher den Kindergartenbus fährt. Über 20 Vorhaben führte Bürgermeister Schlosser in seinem Rückblick auf 18 Jahre Amtszeit auf. Über 50 Baumöglichkeiten wurden geschaffen: in Ellzee die Gewerbegebiete Schönhalde und am Grünfeld sowie die Baugebiete Pfarrer-Walk-Straße und am Katharinenweg; in Hausen das Baugebiet im Oberdorf und in Stoffenried die Baugebiete an der Bildsäule und am Haldenweg. Saniert wurden in Ellzee die Mülldeponie und die Bauschuttdeponie, in Stoffenried das Vereinsheim sowie die Aussegnungshalle und die Friedhofswege in Hausen. Unter dem Stichwort „Neubauten“ verwies Schlosser auf den Friedhof mit Aussegnungshalle und die Zufahrt für die Feuerwehr zum Stausee in Ellzee, in Stoffenried auf die Brühlstraße mit Bachsanierung vom Weiher bis zur Freizeitanlage, die Brücke mit Straße am Kirchweg, die Weiherentschlammung, den Erwerb eines Anwesens zum Parkplatzbau und den Bau der Freizeitanlage im Rahmen der Dorferneuerung. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Bauleitplanung am Rohrer Weg, die statische Prüfung der Günz-Brücke sowie die Planung eines neuen Feuerwehrhauses in Ellzee. Die Sanierung des Vereinsheims in Stoffenried ist fast abgeschlossen. Die Friedhofsmauer in Hausen wird je nach Witterung Anfang 2020 saniert.

Der abschließende Dank Schlossers galt allen, die bei der Verwirklichung der Projekte mitgeholfen haben: den Gemeinderäten in drei Amtszeiten, den Angestellten und Arbeitern in der VG Ichenhausen, die stets hervorragende Arbeit geleistet hätten, und vielen anderen, die ihn in 18 Jahren unterstützend begleitet haben.

