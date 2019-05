00:33 Uhr

Jahrgänge treffen sich

Viel geboten in Burgau am 8. und 9. Juni

Am Wochenende des 8. und 9. Juni steht die 68. Auflage des Burgauer Pfingsttreffens an. Bereits seit einigen Monaten laufen die Vorbereitungen. Organisiert wird das Treffen von Mitgliedern des Jahrgangs 1969, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Zum diesjährigen Pfingsttreffen sind die Jahrgänge 1919, 1924, 1934, 1939,1944, 1949, 1959 und 1969 eingeladen. Angeschrieben werden diejenigen, die in Burgau oder in einem der Stadtteile geboren sind, zur Schule gingen oder hier eine neue Heimat gefunden haben.

Los geht das Pfingsttreffen am 8. Juni mit den Zusammenkünften der einzelnen Jahrgänge in verschiedenen Burgauer Lokalen. Für die Jahrgänge 1919, 1924, 1929, 1934 und 1939 ist in Wendel’s Keglerhof reserviert. Die 70er und 75er treffen sich im Gasthof Adler in Unterknöringen. Die 60er gehen ins Restaurant Reality und für die 50er ist die Cocktailbar Na Und der Treffpunkt. Am Pfingstsonntag werden in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und in der evangelischen Christuskirche Festgottesdienste gefeiert. Anschließend versammeln sich alle Teilnehmer des Jahrgangstreffens zum gemeinsamen Foto auf dem Kirchplatz.

Das Programm am Nachmittag bietet die Gelegenheit zur Teilnahme an einer Stadtführung, zum Besuch des Schlosses und des Heimatmuseums, einer Turmführung im Burgauer Torturm oder einer Führung im Eisstadion. Den Höhepunkt des Burgauer Pfingsttreffens bildet der Festabend, der um 18.30 Uhr im Albertus-Magnus-Haus beginnt. Nach dem Sektempfang und der Begrüßung dürfen sich alle Jahrgangsteilnehmer und deren Begleitung von einem abwechslungsreichen Programm überraschen lassen.

Das diesjährige Festkomitee hat viel Zeit und Mühe investiert, um alle Adressen ausfindig zu machen. „Sollten wir trotz aller Bemühungen jemanden vergessen haben, bitten wir dies zu entschuldigen“, so Carmen Häuser vom Komitee. Wenn dies der Fall sein sollte und jemand gerne mitfeiern will, kann sich die Person bei Häuser, Telefon 08222/7790, oder bei Claudia Schleifer-Theis, Telefon 08222/90322, melden. Auch unter pfingstjahrgangstreffen2019@ outlook.de ist die Anmeldung per Mail möglich. (zg)

