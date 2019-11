vor 54 Min.

Janine Berger und der Traum vom Finale in Ludwigsburg

Flog an Allerheiligen nach Hamburg und startet an diesem Samstag für Ulm beim Bundesliga-Wettkampf in Buchholz: Janine Berger.

Die Bubesheimerin startet für das Ulmer Team in der Bundesliga. Warum der vierte Platz so wichtig wäre und wer der Hauptkonkurrent ist.

Von Tabellenplatz vier aus starten die Ulmer Turnerinnen in die zweite Saisonhälfte der Deutschen Turnliga. An diesem Samstag, 2. November, tritt das Team um die Bubesheimerin Janine Berger zum Bundesliga-Wettkampf in der Nordheide-Halle in Buchholz an, zwei Wochen später steigt dann der vierte und abschließende Wettkampf in der MBS Arena in Potsdam. Die besten vier der acht Erstligisten qualifizieren sich für das Ende November in Ludwigsburg stattfindende Finale um die deutsche Meisterschaft. Und genau da wollen die Ulmerinnen hin, wie Berger bekräftigt: „Das ist natürlich unser Ziel. Wir waren vorher noch nie so stark, dass wir die Möglichkeit dazu haben.“

Führungsrolle in der Mannschaft

Sie selbst will ihren Beitrag durch gewohnt starke Vorstellungen an Sprung und Barren leisten. „Ich bin relativ fit geworden“, sagt Berger, die nach einer Operation im April gehandicapt war und die Zeit seither als „ziemlich anstrengend“ beurteilt. Seit ihrem Start bei den deutschen Meisterschaften Anfang August sei nun genügend Zeit verstrichen, um frische Energie zu tanken. Berger ist freilich nicht nur aufgrund ihrer rein sportlichen Qualitäten unverzichtbar im Ulmer Team. Vor allem die Jüngeren wie die 15-jährige Elisa Gräßler können von ihrer Wettkampferfahrung immer profitieren. Weitere Starterinnen für Ulm werden untrer anderem Annika Göttler und Natalie Wolfgang sein. Die Niederländerin Tisha Volleman ist nur in Buchholz dabei.

Punktgleich mit den Ulmerínnen liegt das Team aus Mannheim auf dem fünften Platz der Erstliga-Rangliste. Lediglich 3,32 Wertungspunkte trennen die Vereine. Realistisch betrachtet, „sollte sich der Kampf um den vierten Platz zwischen Mannheim und uns entscheiden“, berichtet Berger.

Weltmeisterin Pauline Schäfer startet jetzt für Stuttgart

In der Meisterschaftsfrage führt wohl kein Weg an Titelverteidiger MTV Stuttgart vorbei. Das Aushängeschild des deutschen Frauen-Mannschaftsturnens liegt in der Tabelle verlustpunktfrei und mit Riesenabstand zur Konkurrenz vorn. Und das Team wurde in dieser Woche noch stärker: Die Chemnitzerin Pauline Schäfer hat sich dem Rekordmeister (zehn Titel) angeschlossen. Die Schwebebalken-Weltmeisterin von Montreal 2017 soll bereits am Samstag für die Schwaben an die Geräte gehen. Nach Angaben ihres neuen Vereins sagte sie: „Ich freue mich sehr, für Stuttgart turnen zu dürfen. Ich war noch nie deutsche Mannschaftsmeisterin. Die Chancen stehen gut, dass ich mit Stuttgart meine Titelsammlung erhöhen kann.“ (ica)

