00:31 Uhr

Jedes Kind trägt zum Gelingen bei

Burgauer Grundschüler haben für ein Musical geprobt. Auch das Gymnasium Wettenhausen ist involviert

Von Sarah-Katharina Merk

Eine kleine Schwalbe fliegt um die Welt, entdeckt dabei verschiedene Länder und Kulturen und erlebt allerhand. Trotz der interessanten Eindrücke stellt sie am Ende ihrer Reise fest: Am schönsten ist es zu Hause. Die Proben für das Musical „Ottos Reise um die Welt“, das die Schüler der Grundschule Burgau kommende Woche aufführen werden, begannen vor gut einem halben Jahr. Bis vor einer Woche waren an diesen aber nur der Chor der Außenstelle Unterknöringen unter der Leitung von Margarete Mühlbauer und das Schulorchester der Grundschule beteiligt. Erst innerhalb der nun vergangenen Projektschulwoche waren alle der gut 300 mitwirkenden Kinder damit beschäftigt, Liedtexte zu lernen, den Gesang einzustudieren und das Bühnenbild im Werkunterricht zu gestalten.

Das Projekt „Musical“ sei eine besonders wertvolle Erfahrung für die Schüler, da jedes Kind eine wichtige Aufgabe habe und so zum gesamten Gelingen beitrage, erklärt Mühlbauer. Die größte Herausforderung sei vorab die Arbeit mit dem Orchester gewesen. Einige Kinder spielen erst seit Schuljahresbeginn ihr Instrument. Musikalische Unterstützung gibt es deshalb von Markus Putzke, Musiklehrer am St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen, am elektronischen Klavier und einem seiner Schüler, der den Kindern am Schlagzeug ein rhythmisches Gerüst bieten wird.

Trotz der kurzen gemeinsamen Probenzeit der Burgauer und Unterknöringer Schüler verlief die erste Generalprobe sehr gut. Den Kindern war der Spaß beim Darstellen und Singen der verschiedenen Lieder deutlich anzusehen. Mit ihrem Gesang und Spiel laden sie die Zuschauer auf die Reise der kleinen Schwalbe Otto ein. Diese begegnet unterwegs Piraten, fliegt durch die Wüste und hört im Dschungel fremde Klänge. Das Lied „Pamoja“ führen die Schüler vierstimmig auf, einen Teil des Textes singen sie sogar auf Suaheli. Der dabei verströmte Enthusiasmus der jungen Darsteller lässt unterdessen erahnen, welches ihr Lieblingslied ist. Auf das bunte Gesamtwerk stieß Lehrerin und Chorleiterin Mühlbauer zufällig in einem Musikforum im Internet. Dort stellte die Autorin Tanja Seifriedsberger ihr Kindermusical vor.

Einblicke in das Abenteuer der kleinen Schwalbe können Zuschauer bereits an diesem Sonntag, 14. Juli, um 14 Uhr im Burgauer Schlosshof erhalten. Dort werden gut 140 Kinder im Rahmen des Kultursommers Ausschnitte des Werks zeigen. Die eigentlichen Vorstellungstermine des Musicals, das die Grundschule zusammen mit dem Gymnasium aufführt, sind am Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. Juli, um 17.30 Uhr.

Themen Folgen