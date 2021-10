Jettingen

vor 47 Min.

Bahntrasse Ulm-Augsburg: Auch in Jettingen gibt es Kritik

Plus Beim Informationsabend zur geplanten Bahntrasse Ulm-Augsburg in Jettingen geht es unter anderem um Naturschutz . Was zum Fernverkehrshalt in Günzburg gesagt wurde.

Von Julia Greif

Mehr als zwei Dutzend Interessierte aus der Region haben sich an diesem Mittwochabend im Gasthof Sonne in Jettingen versammelt, um bei einem öffentlichen Informationsabend, organisiert von den Grünen im Landkreis Günzburg, mehr über den aktuellen Stand des Bahnprojekts Ulm-Augsburg, zu erfahren. Vor allem zu möglichen Trassenverläufen und einer Änderung des Nahverkehrsangebots in der Region gab es Informationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen