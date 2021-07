Jettingen/Memmingen

17:30 Uhr

Zoll griff in Jettingen-Scheppach zu: Mann erhält mehrjährige Freiheitsstrafe

Plus Ein 47-Jähriger hatte sich Drogen per Post an eine Packstation in Jettingen-Scheppach geschickt. Jetzt wurde er vor dem Landgericht Memmingen verurteilt.

Von Christian Kirstges

Ein Mann war am 25. September vergangenen Jahres vorläufig festgenommen worden und saß seit dem 26. September in Untersuchungshaft. Denn er hatte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mehrere Kilo Marihuana in den Niederlanden gekauft, sie nach Deutschland geschickt und hier verkauft. Unter anderem habe er sich die Drogen an eine Packstation in Jettingen-Scheppach geschickt, wo der Zoll schließlich zugriff, als der heute 47-Jährige aus dem Landkreis Günzburg seine "Bestellung" abholen wollte. Nun ist er vom Landgericht Memmingen verurteilt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

