79-Jährige ist seit ihrer Rente gut zweimal um die Erde geradelt

Plus Maja Schmucker aus Scheppach hat innerhalb von 16 Jahren fast 100.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt - ohne elektrischen Motor. Was die 79-Jährige antreibt.

99.999 Kilometer mit dem Auto zu fahren, ist keine Kunst. Die Tachonadel springt auch problemlos über die 100.000er Marke und noch viel weiter. Anders beim Fahrradtacho. Der ist dafür einfach nicht gemacht und endet grundsätzlich nach der fünften Neun. Normale Radler machen sich über solche Zahlenspiele gar keine großen Gedanken, da sie weder sich selbst noch ihren Tacho überstrapazieren wollen. Maja Schmucker hingegen ärgert sich ein bisschen, die Scheppacherin hätte die magische Schallgrenze auf jeden Fall durchbrochen. Warum geht es beim Auto und beim Fahrrad nicht?" fragt sich die Hobbyradlerin, deren Tacho bei 99.999 stoppte. Eine Zahl, über die andere nur ungläubig staunen können. Erst Recht, wenn man bedenkt, dass Maja Schmucker schon 79 Jahre alt ist, sie die Strecke innerhalb von gerade mal 16 Jahren zurückgelegt hat und das mit einem Sieben-Gang-Rad ohne elektrischen Antrieb. Warum sie sie das macht? "Laufen war noch nie mein Ding", nennt sie mit einem Schmunzeln nur einen von mehreren Antriebsgründen.