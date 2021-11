Angestellter legt gefälschten Genesenen-Nachweis in Scheppach vor

Einem Personalleiter fällt gefälschte Bescheinigung eines 35-Jährigen auf. Zwei Tage später erstattet er Anzeige. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Personalleiter einer Firma in Scheppach zeigte am Freitag eine Urkundenfälschung bei der Polizei an, nachdem ihm bereits am 10. November ein offensichtlich gefälschtes Dokument aufgefallen war. Die Angestellten der Firma sollten im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Regelungen einen Nachweis über einen Impf- bzw. Genesenen-Statuts vorlegen.

Hierbei legte ein 35-Jähriger Angestellter als Genesenen-Nachweis eine gefälschte Isolationsbescheinigung vor. Gegen den 35-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)