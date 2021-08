Ausweichmanöver führte zu Unfall mit Traktor in Jettingen-Scheppach

Ein Mann versuchte in Ried noch einem Auto auszuweichen, dann krachte er mit seinem Wagen in einen Traktor. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

Ein Verkehrsunfall mit 11.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Montagabend in Ried. Eine 60-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen auf der Jettinger Straße und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Autos eines 59-Jährigen. Dieser versuchte nach links auszuweichen, kollidierte aber dadurch mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einer 22-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der drei Fahrzeuge entstand kein Personenschaden. (AZ)