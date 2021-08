Autofahrer in Jettingen-Scheppach unter Drogeneinfluss am Steuer

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten erwischten am Sonntagabend bei einer Kontrolle in Jettingen-Scheppach einen 32-Jährigen, der sein Auto unter Drogen steuerte.

Einen 32-jährigen Mann kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Pfronten am Sonntag gegen 21 Uhr in Jettingen-Scheppach in seinem Auto. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zunächst eine geringe Menge Haschisch und Hanfsamen und stellten diese sicher. Bei einem anschließenden Drogenschnelltest bemerkten die Beamten dann, dass der Mann seinen Wagen unter dem Einfluss von Cannabis führte. Bei ihm wurde daher im nächsten Krankenhaus eine Blutentnahme vorgenommen und die Fahnder unterbanden die Weiterfahrt. Ihn erwarten nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz und ein Monat Fahrverbot. (AZ)