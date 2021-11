Autofahrer steht unter Drogen und hat Marihuana dabei

Beamte der Polizeiinspektion Burgau zogen in der Nacht einen Autofahrer aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss stand.

Zu einer Routinekontrolle hielten Beamte der Polizeiinspektion Burgau am Freitag gegen Mitternacht in Jettingen ein Auto an. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer an. Das Weiterfahren untersagten sie ihm.

Die Polizei fand Drogen bei dem Autofahrer in Burgau

Zudem fanden sie bei der Durchsuchung des Autos eine kleine Menge Marihuana. Nach der Anzeigenaufnahme wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrs- sowie das Betäubungsmittelgesetz entließen die Beamten der Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam. (AZ)