Autofahrerin übersieht ein Auto auf der Umgehung von Jettingen-Scheppach

Zu einem Verkehrsunfall kam es in Jettingen, nachdem eine Autofahrerin die Vorfahrt auf der Umgehungsstraße missachtet hatte. Es blieb bei einem Sachschaden.

Erneut ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Hauptstraße in die Umgehung von Jettingen-Scheppach. Am Mittwochabend wollte eine 52-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen 17.30 Uhr von der Hauptstraße in Jettingen in südlicher Richtung nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach abbiegen. Sie missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines 68-Jährigen, der von Burtenbach in Richtung Burgau unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)