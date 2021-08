Bein nächtlichem Unfall in Scheppach entsteht hoher Sachschaden

Kleine Unachtsamkeit mit teuren Folgen: In Scheppach übersieht ein Autofahrer ein anderes Auto. Beim Unfall wird auch eine Werbetafel getroffen.

Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend in Scheppach ereignete. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 22 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs. Er wollte die kreuzende Siemensstraße geradeaus in Richtung Mooslethstraße überqueren. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen einer 29-jährigen Frau. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der vorfahrtsberechtigte Wagen gegen eine Werbetafel geschleudert, die auf dem angrenzenden Grundstück stand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, die 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (AZ)