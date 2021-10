Jettingen-Scheppach

13:10 Uhr

Bub wird auf dem Schulweg in Jettingen von einem Auto verletzt

In Jettingen wurde ein Bub auf dem Schulweg von einem Auto erfasst und verletzt.

Ein Auto erfasst in Jettingen am Montagmittag einen neunjährigen Buben auf dem Nachhauseweg. So geht es ihm jetzt.

Einen großen Schutzengel hatte ein neunjähriger Bub am Montagmittag in Jettingen. Laut Polizei wollte er gegen 13.20 Uhr hinter einem in der Krankenhausstraße haltenden Bus die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er vom Auto eines 37-Jährigen erfasst. Der Schulbub wurde bei dem Unfall in Jettingen nur leicht verletzt Der Neunjährige verletzte sich leicht und kam zur Abklärung in ein Krankhaus, das er am Dienstag wieder verlassen durfte. Sachschaden entstand nicht. (AZ)

