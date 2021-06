Jettingen-Scheppach/Burgau

Zugstrecke bei Freihalden nur einspurig befahrbar

An einem Güterzug in Burgau gab es technische Störungen. Die Störung ist jetzt behoben. Bei Freihalden gibt es weiter Probleme an der Zugstrecke.

Aufgrund einer technischen Störung an einem Güterzug in Burgau ist es auf dem Streckenabschnitt Dinkelscherben und Neuoffingen zu Beeinträchtigungen gekommen. Die Regionalzüge verkehren jetzt wieder auf dem Regelweg, teilt ein Sprecher der DB Regio Bayern mit. Kurzzeitig endeten und begannen die Züge aus Richtung Ulm in Günzburg. Die Züge aus Augsburg Hauptbahnhof endeten beziehungsweise begannen in Dinkelscherben. Fernverkehrszüge wurden vereinzelt zur Streckenentlastung zwischen Augsburg und Ulm umgeleitet. Strecke zwischen Dinkelscherben und Freihalden nur einspurig befahrbar Wie die DB Regio Bayern weiter mitteilt, ist aufgrund einer Störung die Strecke zwischen Dinkelscherben und Freihalden nur auf einem Gleis befahrbar. Auch hier gibt es Verzögerungen. Aufgrund eines örtlichen Starkregens und der entsprechend aktuell laufenden Beseitigung des Erdreichs im Gleisbereich ist der Abschnitt bis voraussichtlich Freitag nur einspurig befahrbar. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Regionalzug erfasst Traktor in Ellzee - ein Mann schwer verletzt

