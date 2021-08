Der Michaelimarkt in Jettingen-Scheppach findet 2021 nicht statt

Grund sind die deutlich steigenden Infektionszahlen. Ob der Kathreinmarkt und der Adventsmarkt stattfinden können ist unsicher.

Aufgrund der wieder deutlich steigenden Infektionszahlen kann der für den 3. Oktober geplante Michaelimarkt nicht stattfinden. Aus diesem Grund entfallen auch die verkaufsoffenen Sonntage, die sonst im Rahmen der Jahrmärkte stattfinden. Dies teilte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm mit.

Der Kathreinmarkt und der Adventsmarkt stehen noch auf der Kippe

Ob der Kathreinmarkt am 14. November und der Adventsmarkt am 27. und 28. November stattfinden können, hänge von der Entwicklung der Pandemielage ab. Die Verantwortlichen in der Marktgemeinde könnten deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob sie die Märkte wie geplant durchführen können. Sie bitten um Verständnis für diese Entscheidung, hieß es in der Pressemitteilung weiter. (AZ)