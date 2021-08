Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß bei Jettingen

Verkehrsunfall am südlichen Ortsrand von Jettingen-Scheppach: Nach einem Überholvorgang kommt es zum folgenreichen Zusammenprall zweier Autos.

Ein Verkehrsunfall mit, wie sich inzwischen herausstellte, drei schwerverletzten Personen hat sich am frühen Mittwochabend zwischen Jettingen-Scheppach und Eberstall ereignet. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Citroen auf dem sogenannten Kellerberg in Jettingen in Fahrtrichtung Burtenbach unterwegs. Ungefähr 200 Meter nach dem Ortsausgang von Jettingen überholte der 23-Jährige den vor ihm fahrenden Audi eines 32-Jährigen. Nach dem Überholvorgang stieß der junge Mann aus noch nicht näher bekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Mini zusammen. In diesem Auto saßen ein 54-jähriger Mann und dessen um drei Jahre jüngere Ehefrau.

Autos landen im Straßengraben und in einem Maisfeld bei Jettingen

Es kam zur Kollision, deren Wucht so groß war, dass der Unfallverursacher nach links von der Straße abkam, sich im Straßengraben und über den Radweg überschlug und auf den Rädern in einem Maisfeld zum Stehen kam. Der Mini-Fahrer kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und landete rechts im Straßengraben.

Beide Fahrer und die Beifahrerin im Mini sind nach Polizeiangaben vom Donnerstag schwer verletzt worden. Der 23-jährige Unfallverursacher wurde von einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg geflogen. Er hat sich nach dem Kenntnisstand der Polizei unter anderem ein Sprunggelenk und ein Schlüsselbein gebrochen. Schlimmer erwischte es den 54 Jahre alten Mann, der sich eine schwere Verletzung am Rücken zuzog und sich das Brustbein gebrochen hat. Die Frau kam mit einem Bruch des Brustwirbels und Fußverletzungen ebenso wie ihr Ehemann ins Günzburger Kreiskrankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben der Polizei vom Donnerstagmittag zufolge aktuell nicht. Der 32-Jährige, der überholt worden war, blieb unverletzt.

Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären

An beiden Autos entstand Totalschaden, der laut Polizei auf insgesamt rund 40.000 Euro beziffert wird. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen. Die Feuerwehren aus Jettingen und Burtenbach waren zur Bergung der Verletzten und zu Verkehrsmaßnahmen im Einsatz. Die Unfallstelle war bis 21.30 Uhr, also ungefähr dreieinhalb Stunden, komplett gesperrt.

Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg, Polizei und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie zwei Rettungshubschraubern warn ebenfalls im Einsatz. (ioa/obes)