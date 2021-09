Dreifachsporthalle in Jettingen-Scheppach wächst in die Höhe

Wegen der Corona-Krise musste beim Jettinger Großprojekt das Richtfest ausfallen. Das ist der derzeitige Sachstand an der Dreifachsporthalle.

Normalerweise wäre der Anlass für das Treffen ein ganz besonderer gewesen: Die Zimmerer haben inzwischen an der außergewöhnlichen Dachkonstruktion der neuen Dreifachsporthalle in Jettingen-Scheppach die Binder, sogenannte Fischbauchträger, gesetzt. Damit wäre der Zeitpunkt gekommen, um den Hebauf zu feiern. In Zeiten von Corona habe man sich aber ganz bewusst dafür entschieden, sich an einen kleineren Rahmen zu halten, betonte Bürgermeister Christoph Böhm. Ein Richtfest mit dem dazugehörigen Richtspruch wäre bei diesem Großprojekt aufgrund der vielen teilnehmenden Personen eine zu große Veranstaltung geworden. Stattdessen trafen sich Architekten und Vertreter ausführender Unternehmen nun zu einem Ortstermin, um sich ein Bild des Baufortschritts zu machen.

Seit dem Spatenstich am 22. März hat sich einiges getan: Gerade vom Ortsteil Scheppach kommend ist die Halle mit ihren imposanten Giebelwänden und den derzeit noch hinter schwarzer Schutzfolie verborgenen Trägern ein Hingucker. Auch die Sitztribünen sind bereits zu sehen. Rund 900 Kubikmeter Beton wurden inzwischen verbaut. Wenn die Halle fertiggestellt ist, werden es etwa 1200 Kubikmeter sein.

Dreifachsporthalle kostet an die acht Millionen Euro

Im Marktgemeinderat war die Entscheidung für den Neubau einer Dreifachsporthalle mit Kosten in Höhe von etwa acht Millionen Euro seinerzeit sehr knapp ausgefallen. Aber sie sei die richtige gewesen, betonte Bürgermeister Böhm. Würden die Ausschreibungen zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen, wäre mit wesentlich höheren Kosten zu rechnen. Damit wäre durchaus in Frage gestellt, ob die Halle dann tatsächlich und in dieser Form überhaupt gebaut worden wäre.

Als Nächstes wird die Errichtung des Dachs und der Außenhülle erfolgen, im Anschluss der Innenausbau. Aufgrund von Lieferengpässen, aber auch wegen der schlechten Witterung in den vergangenen Wochen, wird sich die ursprünglich angedachte Fertigstellung im Mai 2022 voraussichtlich verzögern. (AZ)