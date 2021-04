Jettingen-Scheppach: Dreimal kracht’s im selben Ort

Ein Zusammenstoß in der Marktgemeinde liegt aber schon etwas länger zurück: Dabei geht es um eine Unfallflucht.

Die Gemeinde Jettingen-Scheppach scheint ein unfallträchtiges Pflaster zu ein. Gleich dreimal war die Polizei im Einsatz. Am Donnerstag ereignete sich kurz nach 6 Uhr ein Auffahrunfall in der Hauptstraße. Ein 40-jähriger Fahrer eines Opels wollte nach links in eine Betriebseinfahrt einbiegen. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste er anhalten. Der hinter ihm folgende 31-jährige Hyundai-Fahrer erkannte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Auto auf das wartende Fahrzeug auf. Es entstand ein Schaden von rund 6500 Euro, gibt die Polizei an.

Ebenfalls am Donnerstag gegen 9.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Unfallort war die Ausfahrt einer Waschstraße in der Siemensstraße. Nach dem Waschvorgang fuhr der 38-jährige Lkw-Fahrer nach rechts auf diese Straße ein. Er bemerkte dabei nicht, dass rechts von ihm das Auto des 41 Jahre alten Geschädigten stand. Beim Losfahren stieß er mit der rechten Fahrzeugseite des Lasters gegen die linke Seite des Autos. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 6000 Euro belaufen.

Wer hat Mitte März etwas beobachtet?

Zudem wurde eine Unfallflucht an einem Gartenzaun in der Straße „Am Alten Sportplatz“ angezeigt. Bereits im Zeitraum zwischen 15. und 16. März fuhr vermutlich ein Fahrzeug rückwärts gegen einen Stabmattenzaun. Es wurden zwei Felder und zwei Pfosten des Zaunes beschädigt. An der Unfallstelle blieben lediglich Teile eines Rücklichtes zurück. Der Schaden wurde auf etwa 1000 Euro beziffert. (zg)

