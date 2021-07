"Eine Katastrophe": Diskussionen in Jettingen-Scheppach zur geplanten Schnellbahntrasse

Plus Entlang der Autobahn? Durch Jettingen und Scheppach? Durch Ried? Die Gemeinderäte diskutierten über die geplante Schnellbahntrasse zwischen Ulm und Augsburg - einen Haken gibt es immer.

Flächenmäßig zählt Jettingen-Scheppach zu den größten Gemeinden im Landkreis. Das mag von Fall zu Fall ein Vorteil sein. Im Hinblick auf die neue Schnellbahntrasse zwischen Ulm und Augsburg gerät das zum Nachteil. „Irgendwie sind wir immer betroffen“, erklärte Bürgermeister Christoph Böhm bei einer Präsentation des momentanen Planungsstands im Gemeinderat. Dort wurde gefordert, die Stimme zu erheben und die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde deutlicher zu vertreten.