Feuerwehr löscht brennenden LKW-Motor in Jettingen und verhindert Schlimmeres

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Jettingen-Scheppach ist es zu verdanken, dass ein Lastwagen nicht vollständig in Brand geriet.

Wenn ein Fahrzeug in Brand gerät, muss es schnell gehen, um einen Vollbrand zu verhindern. Das ist laut Polizei den Einsatzkräften der Feuerwehr von Jettingen-Scheppach gelungen, die am Dienstag gegen 10 Uhr in die Dieselstraße gerufen wurden. Dort brannte es im Motorraum eines am Speditionsgelände abgestellten Lastwagens.

Feuerwehr konnte Feuer am Motor des Lastwagens schnell löschen

Den Feuerwehrkräften gelang es sehr schnell, den Brand zu löschen. Damit konnte das Übergreifen auf den Lastwagen selbst als auch auf daneben abgestellte Fahrzeuge vermieden werden. Trotz des schnellen Eingreifens entstand ein Brandschaden von etwa 3000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau gehen nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. (AZ)