11:14 Uhr

Geduld gefragt: Wie steht es um Luftfilter an der Grundschule?

In Jettingen-Scheppach sprach sich der Gemeinderat für Luftfilter an der Grundschule aus.

Plus Der Gemeinderat ist sich einig darin, dass es an der Grundschule in Jettingen-Scheppach Lüftungsgeräte geben soll. Warum es dauert und wie der Plan aussieht.

Von Walter Kaiser

Es wird noch einige Zeit dauern, ehe in den Klassenzimmern der Grundschule Scheppach Lüftungsgeräte installiert sind. Dass Geräte – nicht nur wegen Corona - beschafft werden müssen, darin waren sich Bürgermeister Christoph Böhm und die Mitglieder des Gemeinderates einig. Zumal der Bund fest installierte Lüftungsanlagen derzeit noch mit 80 Prozent bezuschusst. „Eine solche Förderung werden wir später nicht mehr bekommen“, betonte CSU-Rat Andreas Spatz, der Rektor der Scheppacher Grundschule.

