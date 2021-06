Auto in Scheppach ausgeraubt und Geld aus Rucksack in Günzburg geklaut

In Scheppach hat jemand in einem Seat Beute gemacht. In Günzburg gab es einen Diebstahl aus einem Rucksack.

Eine Menge krimineller Energie hatten bislang unbekannte Täter am Wochenende in Scheppach bewiesen. Aus einem Auto der Marke Seat, das am Hopfengarten abgestellt war, stahlen sie Bargeld, Kopfhörer und eine Bankkarte. Danach wurden mit der gestohlenen Bankkarte mehrere Abbuchungen vom Konto des Geschädigten getätigt. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 700 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900.

Günzburg: Der Rucksack lag in der Wiese

Einen weiteren Diebstahl meldet die Polizeiinspektion Günzburg. Am Samstagabend hielt sich ein 18-Jähriger auf dem Skaterplatz im Bereich der Straße „Auf der Bleiche auf“. Als er den Ort gegen 21.30 Uhr verließ, vergaß er seinen Rucksack, der in einer Wiese neben dem Skaterplatz lag. Am Sonntagvormittag wurde der Rucksack dort von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg gefunden und in Verwahrung genommen. Bei der Übergabe an den 18-jährigen Mann stellte er fest, dass aus dem zurückgelassenen Rucksack wohl in der Nacht vom 12. auf 13. Juni unter anderem die Geldbörse gestohlen wurde. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Günzburg werden unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: