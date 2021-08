Jettingen-Scheppach

Knifflige Sanierung: Friedhofmauer in Jettingen-Scheppach soll erneuert werden

Am Friedhof in Jettingen bröckelt die Mauer. Die Sanierung gestaltet sich wegen des Denkmalschutzes schwierig.

Plus Die denkmalgeschützte Friedhofmauer in Jettingen ist in die Jahre gekommen, die Sanierung wird nicht ganz leicht. Außerdem kommt ein neuer Waschpark in die Gemeinde.

Von Walter Kaiser

Die denkmalgeschützte Friedhofmauer in Jettingen muss dringend saniert werden. Einige Details wurden im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderats erläutert, die Beschlüsse für die anstehenden Arbeiten waren in den nicht öffentlichen Teil verlegt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

