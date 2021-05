Polizei-Kontrolle auf der A8: Lastwagen sind massiv überladen

Die Schwerverkehrskontrollgruppe der Polizei hat an den Rastanlagen Burgauer See und Leipheim Fahrzeuge überprüft. Sie brachten stattliche Gewichte auf die Waage.

Bei zwei Lastwagen-Kontrollen auf der Autobahn A8 hat die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch massive Überschreitungen der zulässigen Gewichte festgestellt. Die erste Kontrolle wurde an der Tank- und Rastanlage Burgauer See kurz vor Mitternacht durchgeführt.

Der kontrollierte polnische Klein-Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von dreieinhalb Tonnen brachte stattliche 6,4 Tonnen auf die Waage, was einer Überschreitung von mehr als 80 Prozent entspricht. Gleichzeitig waren auch die Achslasten des Transporters überladen. Der 35-jährige polnische Fahrer musste hier eine Sicherheitsleistung von 890 Euro hinterlegen.

A8: Zulässige Gesamtmasse um etwa 40 Prozent überschritten

Die zweite Kontrolle eines gleichartigen polnischen Klein-Lkws fand nach Mitternacht auf der Tank- und Rastanlage Leipheim statt. Hier wurde die zulässige Gesamtmasse um mehr als 1500 Kilo überschritten, was etwa 40 Prozent entspricht. In diesem Fall musste der 25-jährige ukrainische Kraftfahrer eine Sicherheitsleistung von knapp 500 Euro hinterlegen.

Beide Male wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrer mussten sich um eine Umladung kümmern. Auch wird in beiden Fällen bei den Unternehmen ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei. (AZ)

Lesen Sie auch: