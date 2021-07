Lkw-Fahrer erneut unter Drogeneinfluss unterwegs

Erneut ist ein 40-jähriger Lastwagenfahrer aus Polen erwischt worden, wie er in Deutschland mit Drogen am Steuer unterwegs war.

Der Schwerverkehrskontrolltrupp der Verkehrspolizei Neu-Ulm überprüfte am Mittwoch in den Abendstunden einen polnischen Lastwagen. Der 40-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Polen konnte weder einen Führerschein noch ein anderes Ausweisdokument vorweisen. Er führte laut Polizei lediglich seine Fahrerkarte mit.

Da er sich etwas auffällig verhielt wurde bei ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann gab an, dass er illegale Drogen konsumiert hatte. Der Pole musste sich einer Blutprobe unterziehen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Bei der weiteren Personenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits im Frühjahr diesen Jahres ebenfalls unter Drogeneinfluss in Deutschland unterwegs war. Für das zu erwartende Bußgeldverfahren wurde eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich angeordnet. (AZ)