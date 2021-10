Jettingen-Scheppach

06:00 Uhr

Marktgemeinde sagt "Nein" zu einem Solarpark bei Freihalden

Eine Freiflächenphotovoltaikanlage am Waldrand bei der Bahnlinie nordwestlich von Freihalden? Das Projekt fand im Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderat keine Zustimmung, die Mehrheit stimmte dagegen.

Plus Jettingen-Scheppachs Marktgemeinderat spricht sich mehrheitlich gegen das Vorhaben aus. Das Thema Freiflächenphotovoltaikanlagen ist aber noch nicht vom Tisch.

Von Peter Wieser

Der Sachvortrag von Projektentwickler Jan-Lukas Friedewold von der Firma Enerparc mit Hauptsitz in Hamburg im Marktgemeinderat Jettingen-Scheppach hörte sich vielversprechend an: Das Unternehmen baut und betreibt unter anderem Freiflächenphotovoltaikanlagen. Eine solche könnte auch auf zwei Grundstücken am Waldrand nordwestlich von Freihalden, eines neben der Bahnlinie, das andere südlich angrenzend, entstehen. Das Plangebiet umfasst 4,3 Hektar und stellt ein sogenanntes landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet dar.

