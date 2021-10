Motorradfahrer prallt bei Jettingen mit Reh zusammen und stürzt

Relatives Glück hatte ein Motorradfahrer, als er frühmorgens bei Jettingen-Scheppach mit einem Reh zusammenstieß. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Eine Kollision eines 42-jährigen Motorradfahrers mit einem Reh ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Jettingen. Der Mann war laut Polizei gegen 4.30 Uhr mit seinem Zweirad von Freihalden in Richtung Jettingen unterwegs, als ein Reh plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht vermeiden und stürzte. Er wurde dabei nur leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (AZ)