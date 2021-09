Polizei findet in Jettingen-Scheppach ein gestohlenes Fahrrad im Fernbus

Ein Busfahrer soll ein Fahrrad von Frankfurt nach Pristina überführen. Doch die Sache hat einen Haken: Das Rad ist gestohlen.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der VPI Neu-Ulm hielten im Rahmen der Schleierfahndung am Dienstag in den Nachmittagsstunden auf der A8 Höhe Jettingen-Scheppach einen kosovarischen Bus an. Der Bus war in Frankfurt gestartet und wollte nach Pristina in Albanien. Im hinteren Teil des Busses bemerkten die Fahnder laut Pressemitteilung ein relativ neuwertiges Fahrrad. Da keinem der anwesenden Passagiere das Rad gehörte, wurde über den Busfahrer festgestellt, dass das Fahrrad nur transportiert werden sollte.

Das Fahrrad sollte für 80 Euro im Fernbus transportiert werden

Demnach kam am Busbahnhof in Frankfurt ein unbekannter Albaner auf ihn zu und bat ihn, das Fahrrad gegen eine Gebühr von 80 Euro nach Pristina zu überführen. Dort sollte es dann von einem Bekannten des Auftraggebers abgeholt werden. Dies kam den Fahndern seltsam vor. Sie stellten bei der Überprüfung des Rades fest, dass dieses in Frankfurt gestohlen worden war. Das Rad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Abgeber des Rades dauern an. (AZ)