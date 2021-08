Polizei sucht nach Unfallflucht in Scheppach Zeugen

Plötzlich kam einem Mann zwischen Scheppach und Burtenbach ein anderes Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste er die Straße verlassen.

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich am Freitagmorgen in Jettingen-Scheppach ereignet. Einem 60-jährigen Autofahrer, der gegen 6.40 Uhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach unterwegs war, kam laut Polizei kurz nach dem Ortsausgang Scheppach nach einer lang gezogenen Linkskurve ein Fahrzeug entgegen, das einen anderen Wagen überholen wollte und daher komplett auf der Gegenspur war.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 60-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Scheppach fort. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt, der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Bei dem gesuchten Auto handelte es sich um einen hellfarbenen Kombi. Zeugenhinweise unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

Lesen Sie dazu auch