Polizei sucht zwei Unfallflüchtige in Rettenberg und Jettingen-Scheppach

Die Polizeiinspektion Burgau sucht zwei Personen, die Verkehrsunfälle verursachten und sich dann von der Unfallstelle entfernten, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwei Unfallfluchten untersuchen die Beamten der Polizeiinspektion Burgau: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellte eine Streifenbesatzung Beschädigungen am Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt in Scheppach fest. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug war gegen ein Verkehrszeichen „Rechts vorbei“ und gegen eine Warnbake gefahren. Der Unfall wurde jedoch nicht gemeldet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro.

Auto in Rettenbach angefahren

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag oder Mittwoch in Rettenbach. Dort wurde ein grüner Ford Fiesta, der in der Schloßstraße geparkt war, von einem bisher unbekannten Auto angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 350 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)