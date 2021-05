Jettingen-Scheppach

vor 18 Min.

So wird die neue Sporthalle in Jettingen ausgestattet sein

Beim Neubau der Dreifachsporthalle am Schindbühel sind die Erdarbeiten in vollem Gange.

Plus Jettingen-Scheppach erfährt von einem Münchner Planungsbüro, wie das Innenleben der neuen Sporthalle aussehen wird. Wie die Reaktionen ausfallen.

Von Peter Wieser

Ein weiteres Mal stand er im Mittelpunkt im Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderat: der Neubau der Sporthalle am Schindbühel – und zwar schon bei der Bekanntgabe der Beschlüsse aus der vergangenen nicht öffentlichen Sitzung. In dieser waren Auftragsvergaben, unter anderem für die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, in Höhe von rund 850.000 beschlossen worden. Doreen Pohle und Gerhard Wörl vom Büro BH-Architektengesellschaft aus München stellten anschließend die Planungen für die Innengestaltung der Halle vor – anhand einer Präsentation und Muster verschiedener Materialien, die sie zur Sitzung mitgebracht hatten.

Themen folgen