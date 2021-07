Jettingen-Scheppach

vor 15 Min.

Trotz Corona und Handwerkermangel: Gesundheitszentrum eröffnet pünktlich

So sieht das Gesundheitszentrum aus der Luft aus. Es entsteht am Ortseingang von Jettingen.

Plus Das Millionenprojekt Gesundheitszentrum in Jettingen soll Ende 2021 fertig sein. Wie es die Bauherren schaffen, trotz aller Widrigkeiten im Zeitplan zu bleiben.

Von Heike Schreiber

Die Brüder Georg und Johann Schlachter aus Krumbach hatten eine Vision: Sie träumten von einem neuen Versorgungszentrum am Ortseingang von Jettingen, in dem die Bürger von der Apotheke über den Bäcker und Lebensmittelhändler bis hin zum Freizeitvergnügen im Fitnessstudio alles gebündelt finden sollen. Bei der Vision blieb es nicht, vor zwei Jahren kauften die beiden Schlachters das Areal des ehemaligen Möbelhauses Erdt. In Zeiten, in denen sich alles um Corona dreht und die meisten nicht an große Investitionen denken, investierte das Team Millionen und hat Erfolg.

