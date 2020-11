vor 43 Min.

Jettingen-Scheppach: Umweltfreundliche Energie von neuer Sporthalle

Um das Thema Energieversorgung im Zusammenhang mit der neuen Sporthalle in Jettingen-Scheppach ist es im Gemeinderat gegangen.

Plus Warum eine Fotovoltaik-Anlage erst später auf das Gebäude in Jettingen-Scheppach kommt. Und warum ein Lärmschutzwall in der Gemeinde teilweise weichen muss.

Von Wolfgang Kahler

Grünes Licht für die neue Sporthalle des Marktes: Das Landratsamt hat den Bauantrag der Gemeinde Jettingen-Scheppach genehmigt, wie Bürgermeister Christoph Böhm im Marktrat informierte. Der Startschuss soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Das Gebäude wird teilweise mit umweltfreundlicher Energie versorgt. Das ist nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) bei Neubauten sogar vorgeschrieben. Die laut Planung vorgesehene Solarthermieanlage für Warmwasser auf dem Dach ist der Grünen-Fraktion im Rat aber zu wenig. Sie stehen der „zum Beheizen des Gebäudes gewählten Methode kritisch gegenüber“, heißt es im Antrag an Bürgermeister Böhm.

Gerade in der Sommerzeit, wenn eine thermische Solaranlage die meiste Energie liefere, dürfte keine Heizung benötigt und auch wenig Warmwasser benötigt werden: „Es geht daher sehr viel Energie sinnlos verloren." Eine Fotovoltaik-Anlage, deren Strom Wärmepumpe und Heizstab versorgen und überschüssiger Anteil eingespeist werden könnte, wäre sinnvoller, zumal damit sogar „E-Autos der Sportler“ aufgeladen werden könnten.

Grüne wollen auf Solarthermie verzichten

Nach Ansicht der Grünen sollte auf die Solarthermie ganz verzichtet werden, was laut ihrer Kostenrechnung ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll wäre. Diese gewünschte Alternative ist aber laut Planungsbüro nicht sinnvoll, informierte Bauamtsleiter Markus Guckler. Zum einen koste eine Kilowattstunde der vorgesehenen Gasbrennwerttechnik acht Cent, die Vergütung für Solarstrom betrage zwölf Cent, mache also lediglich vier Cent Einsparung aus. Der entscheidende Punkt sei jedoch die Trink- beziehungsweise Duschwassererwärmung auf bis zu 70 Grad, die mittels Wärmepumpe nicht erzielbar sei. Eine kombinierte Gastherme plus Solarthermie sei daher die wirtschaftlichste Lösung, so Guckler, da selbst mit einer PV-Anlage keine Autarkie möglich wäre. „Eine PV-Anlage ist selbstverständlich vorgesehen“, um Strom für den Eigenbedarf zu decken, ergänzte Zweiter Bürgermeister Hans Reichardt.

Da gerade erst eine Verlängerung des Stromliefervertrages beschlossen wurde, könne dies frühestens in zwei Jahren so weit sein, sagte Böhm: „Die Halle ist für die Nachrüstung vorbereitet.“ Die 25000 Euro für die Solarthermie könne man sich sparen, meinte FUW-Sprecher Markus Kraus, und statt eines Blechdachs gleich eine PV-Anlage vorsehen, so würde die EEG-Vorgabe ebenfalls erfüllt. Über Nachhaltigkeit beim Hallenbau sollte nachgedacht werden, empfahl Cornelia Stiefel (FUW), mit der PV-Anlage könnte tonnenweise Kohlendioxid eingespart werden, die vier Cent Differenz sollten nicht dran hindern. Dass eine PV-Anlage aufs Dach der neuen Sporthalle kommt, beschloss der Marktrat einstimmig.

Bislang als Wohnfläche ausgewiesen

Wegen der Erweiterung des Kindergartens Johann Breher in Jettingen um zwei Krippengruppen muss der dort geltende Bebauungsplan geändert werden. Bisher wurde das Gebiet im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen, jetzt soll der Bereich „als Gemeinbedarf für sozialen Zwecken dienende Gebäude“ eingestuft werden. Aus Platzgründen muss zudem der im Bereich östlich der Hauptstraße vorhandene Lärmschutzwall verändert werden. Der Wall wird durch eine Lärmschutzmauer ersetzt, die begrünt wird, wie Bürgermeister Böhm auf Nachfrage erläuterte. Der Marktrat befürwortete die Änderungen einstimmig.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde das Ergebnis der Jahresrechnung des Jettingen-Scheppacher Haushalts von 2019. CSU-Rat Josef Singer, zugleich Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, informierte über Ein- und Ausgaben des Haushalts in Höhe von knapp 26 Millionen Euro sowie die durch Minderausgaben und Mehreinnahmen gedeckten außer- sowie überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt von circa 4,5 Millionen Euro. Die Steuerhebesätze A und B in Höhe von 330 Punkten sowie die Gewerbesteuer in Höhe von 310 Punkten bleiben heuer unverändert, gab Böhm bekannt.

Bäume wurden wegen mangelnder Standsicherheit gefällt

Im Bereich der Eberlin-Mittelschule in Jettingen seien einige Bäume, darunter ein historisch wertvoller, gefällt worden, stellte Marktrat Singer fest. Die 18.000 Euro teure Fällaktion sei in Abstimmung mit der Bauhofleitung erfolgt, erklärte der Bürgermeister, nachdem ein Gutachten mangelnde Standsicherheit ergeben habe.

Paul Heinle von der FUW-Fraktion im Marktrat hat wegen der von der Deutschen Bahn vorgestellten Ausbaupläne für die Strecke Augsburg-Ulm eine Resolution angeregt. Nach Ansicht Heinles sei der Markt von drei der vier Trassenvarianten „teilweise stark betroffen“ und würde mit einer Neubaustrecke zusätzlich durchschneiden werden. Zum Schutz der Bürger sollte die Bahnlinie entweder nördlich der A8 oder im Zuge der ehemaligen „Heimerl-Trasse“ verlaufen, schlägt Heinle vor. Ablehnend steht er einer eventuellen Querspange zwischen Altbaustrecke zur Neubautrasse gegenüber und hofft auf Unterstützung vom Günzburger Landrat Hans Reichhart.

Bahn-Ausbaupläne kommen auf die Tagesordnung, verspricht der Bürgermeister

Ein Informationstreffen zum Bahnausbau sollte am Dienstag, 17. November, mit dem Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag stattfinden, informierte Bürgermeister Christoph Böhm. Dieser Termin werde jedoch aus Corona-Gründen verschoben. Die Ausbaupläne der Bahn sollen in einer der nächsten Sitzungen des Marktrates auf die Tagesordnung, sicherte Böhm zu. Über eine Resolution könne erst nachgedacht werden, wenn die Trassenpläne konkretere Formen annehmen würden.

