Unbekannter zerkratzt parkendes Auto in Jettingen-Scheppach

Mehrere Stunden hatte ein Mann seinen Mercedes am Tulpenweg in Jettingen-Scheppach geparkt. Als er zurückkam, war das Auto zerkratzt.

Bereits am Mittwoch ist ein schwarzer Mercedes in Jettingen-Scheppach beschädigt worden. Der 55-jährige Besitzer hatte sein Auto von 11.00 bis 19.30 Uhr im Tulpenweg geparkt. In dieser Zeit hat ein bisher unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack seines hinteren rechten Kotflügels zerkratzt. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mindestens 1000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (AZ)