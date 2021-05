Unfall bei Jettingen-Scheppach: Autofahrer wird schwer verletzt

Auf der Staatsstraße bei Jettingen-Scheppach übersieht ein 34-jähriger Autofahrer ein Stoppschild und verursacht einen schweren Unfall. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Ein schwerer Unfall ist am Samstagabend auf der der Staatsstraße 2025 im Kreuzungsbereich zur GZ16 bei Jettingen-Scheppach passiert. Der Fahrer eines VW Tiguan mit Anhänger war gegen 18.25 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Burtenbach unterwegs. An der Kreuzung zur GZ16 fuhr aus Richtung Schönenberg kommend ein 34-Jähriger mit seinem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Jettingen und überquerte die dortige Stopp-Stelle, ohne auf den Verkehr zur achten. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seiner Front gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Skoda, der durch den Aufprall in die angrenzende Wiese die Böschung hinab schleuderte und dort stark beschädigt zum Stehen kam.

Bei der Kollision riss der Anhänger des Tiguan ab und schleuderte gegenüber die abfallende Böschung hinab und wurde zunächst von der dortigen Leitplanke abgebremst und von einem kleinen Baum vor weiterem Abrutschen gehindert. Er kam auf dem Dach zum Liegen. Der VW drehte sich um 180 Grad und kam entgegengesetzt seiner ursprünglichen Fahrtrichtung im Frontbereich erheblich beschädigt zum Stillstand.

Unfall: Rettungshubschrauber aus Kempten im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen sperrte den Bereich ab und kümmerte sich um die Verkehrsleitung. Ebenso unterstützten sie den Rettungsdienst. An der Einsatzstelle landete der Rettungshubschrauber Christoph 17 aus Kempten, der den schwer verletzten 34-jährigen Skoda-Fahrer, der allein in seinem Fahrzeug unterwegs war, nach Kempten flog. Der Fahrer des VU und zwei weitere Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei befindet sich der 34-Jährige auf dem Weg der Besserung. An den beiden erheblich beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Neben der Feuerwehr, den Kräften der Kreisbrandinspektion Günzburg und dem Hubschrauber war der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz, des Hintergrund-Rettungswagen des BRK Günzburg und des BRK Zusmarshausen, mit einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst, beide ebenfalls vom BRK Günzburg, vor Ort. Eine Streife der Polizeiinspektion Burgau war mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

Lesen Sie auch: