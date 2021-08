Versuchter Mord bei Jettingen? Unfallfahrer verweigert die Aussage

Plus Ein Streit zwischen zwei Männern war wohl Auslöser für den fatalen Frontal-Crash nahe Jettingen. Noch kann der Verursacher des Unfalls nicht in U-Haft.

Ein schwerer Verkehrsunfall, der sich als versuchter Mord herausstellen könnte – das ist die Situation nach dem Frontalzusammenstoß am frühen Mittwochabend kurz nach dem Ortsausgang von Jettingen. Ein 23-Jähriger hatte den Audi eines 32 Jahre alten Mannes überholt und über das Telefon gegenüber dem Älteren angekündigt, dass etwas passieren werde.