Verursacher eines folgenschweren Auffahrunfalls bei Jettingen flüchtet

Zwei verletzte Autofahrerinnen und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls nahe Jettingen-Scheppach. Die Polizei sucht einen Fahrer.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag bei Jettingen-Scheppach. Gegen 15.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Traktor und Anhänger auf der Staatsstraße von Burtenbach kommend in Richtung Jettingen unterwegs. Auf einem geraden, gut einsehbaren Streckenabschnitt wurde das Traktorgespann laut Polizei von einem mit hoher Geschwindigkeit nachfolgenden, dunklen Lieferwagen der Marke Mercedes Sprinter überholt. Der Mercedes scherte nach dem Überholen knapp vor einem entgegenkommenden Fahrzeug ein, und fuhr anschließend in Richtung Jettingen weiter.

Es entstand 33.000 Euro Sachschaden

Die 22-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos bremste ihren Wagen aufgrund des Überholvorgangs bis zum Stillstand ab. Eine ihr nachfolgende 60-jährige Autofahrerin konnte ihr Gefährt noch rechtzeitig anhalten. Einem hinter ihr fahrenden 57-Jährigen gelang es nicht mehr, sein Auto anzuhalten. Er prallte mit dem Fahrzeug in das Heck des Autos der 60-Jährigen und schob das Fahrzeug auf den davor befindlichen Wagen der 22-Jährigen. Diese in Richtung Burtenbach fahrenden Autos wurden alle stark beschädigt, die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 33.000 Euro.

Zwei Frauen wurden schwer verletzt

Die 22- und 60-jährigen Frauen wurden vom Rettungsdienst schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Jettingen war mit zirka 20 Kräften im Einsatz. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den bisher unbekannten dunklen Mercedes Sprinter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. (AZ)