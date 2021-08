Zwei Häuser in Jettingen-Scheppach mit Eiern beworfen

Der Sachschaden ist quasi vernachlässigbar, der Ärger der Bewohner dafür groß. Zwei Häuser sind in Jettingen-Scheppach mit Eiern beworfen worden.

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Jettingen-Scheppach. Im Zeitraum vom 19. August, 21 Uhr, bis 20. August, 11 Uhr, wurden in der Marktgemeinde zwei Häuser mit Eiern beworfen. Das eine befindet sich in der Siedlerstraße, das andere in der Blumenstraße. An beiden Häusern entstand jeweils geringer Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)