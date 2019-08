vor 18 Min.

Jettingen-Scheppach erhöht die Preise für Wasser und Abwasser

Nach vier Jahren mit konstanten Gebühren kommt die Gemeinde Jettingen-Scheppach um eine Neukalkulation und eine Preiserhöhung nicht herum.

Von Heike Schreiber

Die Gemeinde Jettingen-Scheppach erhöht ab 1. Oktober die Wasser- und Abwasserpreise. Für einen Kubikmeter Frischwasser müssen Bürger künftig 1,60 Euro, für Abwasser 2,33 Euro bezahlen. Wie Bürgermeister Hans Reichhart in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause betonte, ist es Vorschrift, alle vier Jahre die Gebühren neu zu kalkulieren. „Das ist keine Bauchentscheidung, sondern klar berechnet.“ Da jeder gutes Wasser aus dem Hahn erhalten und sauberes Wasser zurück in die Mindel leiten wolle, sollte das jedem auch diese Erhöhung wert sein. Die Gemeinderäte schlossen sich seiner Meinung an, der Beschluss fiel einstimmig.

Die Marktgemeinde war Reichhart zufolge acht Jahre lang „in der glücklichen Lage“, die Gebühren stabil zu halten. Jetzt komme man um eine Steigerung nicht herum. Gerade bei der Wasserversorgung wurden Investitionen in Höhe von einer halben Million Euro getätigt, dem gegenüber stehen 600000 Euro an Einnahmen. Reichhart erinnerte unter anderem an die Erneuerung der Wasserleitung in Freihalden, an den Anschluss der Mooshöfe und die Installation einer Solaranlage auf dem Wasserhaus. Mit einer Erhöhung der Preise von bisher 1,34 auf 1,60 Euro liege die Gemeinde immer noch im Mittelfeld. Eine andere Variante wäre gewesen, die Grundgebühr um mindestens zwölf Euro zu erhöhen und Wasserpreise von 1,52 Euro zu verlangen. Da der Hauptausschuss empfohlen hatte, die Grundgebühr beizubehalten, wurde diese Alternative verworfen.

Gemeinde Jettingen-Scheppach hat zwei Millionen Euro in die Abwassertechnik investiert

Auch beim Thema Abwasser sah sich die Gemeinde gezwungen, die Gebühren neu zu kalkulieren, angesichts von Investitionen von etwa zwei Millionen Euro in den vergangenen vier Jahren. Die Erneuerung der Elektrotechnik in der Kläranlage hatte 150000 Euro verschlungen, und ein neues Blockheizkraftwerk für 100000 Euro wurde installiert. Außerdem wurden für eine halbe Million Euro die Kanäle in den Ortsteilen Freihalden, Ried und Scheppach saniert. Die Schmutzwasser-Einnahmen summieren sich auf knapp 600000 Euro, beim Niederschlagswasser sind es 124000 Euro. Bürgermeister Reichhart betonte, dass es im Interesse aller sein sollte, dass die Gemeinde hier gute Arbeit leiste und möglichst sauberes Wasser in die Mindel eingeleitet werden könne. Lag die Schmutzwassergebühr bisher bei 1,90 Euro, erhöht sie sich jetzt auf 2,33 Euro.

In den Augen von CSU-Rat Raimund Strobl eine satte Steigerung um fast 25 Prozent, er fragte wie das denn zustande komme. Laut Kämmerer Matthias Endris waren sowohl Investitions- als auch Unterhaltskosten sehr hoch. Bei der Kalkulation gehe die Gemeinde folgendermaßen vor: Man rechne vier Jahre in die Vergangenheit zurück und vergleiche die tatsächlichen mit den geplanten Summen. Dann werfe man einen Blick auf die kommenden vier Jahre, welche Planungen anstehen. Aus diesen acht Jahren ergibt sich dann die neue Gebühr.

Nicht das ganze Wasser fließt in die Kanäle

Wie es sein könne, dass die Einnahmen aus Wasser und Abwasser nahezu gleich hoch seien, obwohl unterschiedlich hohe Gebühren verlangt würden, hakte Strobl nach. Wie der Kämmerer erklärte, gibt es Wasserabnahmen, die nicht in die Kanäle fließen, beispielsweise Gartenbewässerung oder Wasser, das in der Landwirtschaft eingesetzt wird.

