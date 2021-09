Straßenausbau zwischen Goldbach und Jettingen startet am Montag

Am Montag, 20. September, beginnen die Bauarbeiten zum Ausbau der Kreisstraße GZ17 am Goldbacher Berg. Unter anderem wird eine Einmündung entschärft.

Bei der Baumaßnahme werden der gesamte bituminöse Fahrbahnaufbau der Kreisstraße ausgetauscht und in Teilbereichen der Untergrund verbessert. Um die Verkehrssicherheit im bislang unübersichtlichen Kreuzungsbereich der Hartberger Straße zu erhöhen, wird der Einmündungsbereich umgebaut, und zwei Abbiegespuren werden errichtet. Durch die Verlängerung des Geh- und Radwegs entlang der Hartberger Straße bis in die Ortschaft hinein wird die Führung für Fußgänger und Radfahrer verdeutlicht, das dient nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Krumbach dem sicheren Neben- und Miteinander der Verkehrsteilnehmer.

Für die Zeit der Bauarbeiten müssen die Kreisstraße GZ17 sowie der straßenbegleitende Geh- und Radweg von der Einmündung der Bergstraße in Goldbach, Ortsteil Hartberg, bis zur Einmündung der Brementalstraße östlich des Waldes voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab dem Kreisverkehr westlich von Goldbach in Richtung Süden über Ettenbeuren und Schönenberg in Richtung Jettingen-Scheppach und umgekehrt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Je nach Witterung soll die Baumaßnahme Ende des Jahres abgeschlossen sein. (AZ)

