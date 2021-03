vor 20 Min.

Jettingen schafft mehr Platz für Urnenbestattungen

Auf dem Friedhof sollen sieben Urnenstelen aufgebaut werden. Ein anderer Bauantrag sorgt für mehr Diskussion

Von Heike Schreiber

Fast 60 Prozent aller Beerdigungen in der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach machen inzwischen Urnenbestattungen aus. Da zwei Urnenwände auf dem Friedhof bereits fast vollständig belegt sind, sollen nun im neuen Teil des Areals sieben Urnenstelen aufgebaut werden. Die Planung dafür wurde jetzt im Bau- und Umweltausschuss vorgestellt.

Weil die Urnenwände bald nicht mehr ausreichen, hat sich die Gemeinde schon im vergangenen Jahr mit einer neuen Planung auseinandergesetzt. Laut Bürgermeister Christoph Böhm wurden zusammen mit einem Planer mehrere Flächen besichtigt, Ende des Jahres machten sich dann die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses ein Bild vor Ort. Von vier möglichen Standflächen für Urnenstelen kristallisierte sich schließlich eine im neuen Teil des Friedhofs heraus. Nachdem der Platz vor einer Buchenhecke auch die Möglichkeit zu einer späteren Erweiterung bietet, erhielt dieser gegenüber den anderen den Vorzug. Gegen die Pläne, die das Gremium in der jüngsten Sitzung präsentiert bekam, hatte niemand etwas einzuwenden. Angedacht sind sieben Urnenstelen, die Platz für 20 Standard-Urnenkammern bieten werden. Darüber hinaus sind vier Familienurnenkammern geplant.

Für eine regere Diskussion sorgte der Bauantrag zur Umnutzung einer Scheune in der Maierhofstraße. Das Gebäude, das an der Ortsverbindungsstraße zwischen Jettingen und Ried steht, soll umfunktioniert werden für Wohn- und Freizeiträume. Der Besitzer der Scheune möchte dort Jugendfreizeiten veranstalten. Geplant sind laut Bauamtsleiter Markus Guckler jährlich zwischen vier und fünf Freizeiten für Kinder und Jugendliche, die an Wochenenden oder in Schulferien stattfinden. Der Antragsteller ist den Bauunterlagen zufolge Jugendleiter des christlichen Fördervereins der christlichen Gemeinde Günzburg. Diese ist wiederum seit 1996 ein eingetragener Verein.

Gerüchten, dass es sich hierbei um eine Sekte handeln könnte, trat Bürgermeister Böhm entgegen. Außerdem betonte er gegenüber unserer Redaktion: „Die Gemeinde ist für das Bauliche zuständig, alles andere ist nicht relevant.“ Laut Unterlagen plant der Antragsteller folgenden Umbau: Im Erdgeschoss sollen sechs Zimmer mit Platz für zehn Betten entstehen, im Dachgeschoss sind Sanitärräume angedacht. Größere Bedenken hatten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses vor allem hinsichtlich der Fluchtwege und des Brandschutzes. Die Verhältnisse seien sehr beengt, die vorbeiführende Straße schmal. Da das Gebäude auf die Grenzen gebaut ist, müssten dort untergebrachte Gäste bei einem Notfall auf Nachbargrundstücke oder über Fenster in eine angrenzende Garage flüchten, was den Räten missfiel.

Nur unter der Auflage, dass Fluchtwege und Brandschutz noch einmal genau geprüft werden, stimmten elf Räte am Ende für das Vorhaben, zwei dagegen. Einer neuen Planung bedürfen auch die Stellplätze. Die sieben Stellplätze sind in den Augen von Bürgermeister Böhm zu schmal und zu wenig funktional. Auf Papier seien sie schnell eingezeichnet, eine andere Frage sei, ob die Stellplätze in Wirklichkeit überhaupt benutzbar seien. Mit diesen Auflagen gibt die Gemeinde den Bauantrag an das Landratsamt weiter.

In der Robert-Bosch-Straße wird künftig Niederschlagswasser des Euro Rastparks gedrosselt in das danebenliegende Regenrückhaltebecken der Gemeinde eingeleitet. Durch den Bau der Tankstelle hätten sich neue Berechnungen hinsichtlich des Wasserrechts ergeben, so Bauamtsleiter Guckler. Deswegen muss die Wassereinleitung anders erfolgen.

Damit bei Starkregen das Oberflächenwasser nicht auf einen Schlag in das Rückhaltebecken strömt, soll ein Regler dafür sorgen, dass nur noch eine bestimmte Wassermenge einfließen kann. Die Räte hatten keinerlei Einwände.

