12:00 Uhr

Jettingen sucht Feuerwehrler zwischen 30 und 50

Die Jettinger Stützpunktwehr will mit speziellen Kursen auf neue Entwicklungen reagieren.

Von Gertrud Adlassnig

Einfach mal ein Dankeschön an seine Truppe sagen: Das war Markus Schmucker, Kommandant der Jettinger Stützpunktfeuerwehr, ein großes Anliegen auf der General- und Dienstversammlung. „In diesem Jahr hatten wir neun Türöffnungen im akuten Fall, also in Situationen, bei denen eine mögliche Gefahr für die Menschen in der Wohnung bestand. Als ein Geretteter später zu mir kam und schlicht Danke sagte, war das mehr wert, als so manche anonyme Spende. Anerkennung für die Leistung der freiwilligen Feuerwehrleute, die ihre Freizeit, oft aber auch ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um anderen in Gefahr zu helfen, das ist es, was uns motiviert.“

Markus Schmucker, Erster Kommandant der Jettinger Wehr, und sein Stellvertreter Wolfgang Walburger, können auf eine hoch motivierte Truppe bauen. Gut ausgerüstet, denn „wer sich ehrenamtlich für andere einsetzt, muss zumindest optimal geschützt sein“, und ebenso gut ausgebildet sind die 36 Feuerwehrler, drei davon weiblich, für die vielfältigen Aufgaben, denen sie gerecht werden müssen. So gab es bei der Inspektion wieder höchstes Lob.

Kreisbrandrat Stefan Müller lobt die hervorragende Jugendgruppe

Kreisbrandrat Stefan Müller hatte bei seinem Besuch der General- und Dienstversammlung nur eine kleine Anmerkung: Es gebe eine hervorragende Jugendgruppe, mit 20 Mitgliedern erfreulich stark und überdurchschnittlich aktiv mit sehr vielen, sehr gut besuchten Übungen und ortsübergreifendem Engagement. Es gebe zudem eine starke junge Wehr und eine solide Zahl an erfahrenen Kollegen. Doch, so stellte Müller fest, könnte der Mittelbau der zwischen 30- und 50-Jährigen besser aufgestellt sein.

Er hoffe, dass die Herausforderungen, denen sich die Jettinger Wehr ab dem neuen Jahr stellen will, auch in der Altersgruppe über 30 Interessenten finden. Schmucker und sein Team wollen künftig mit Kursen zur Türöffnung, dem Einsatz von Gasprüfgeräten und der Aufzugrettung und Motorsägenkursen auf Entwicklungen reagieren, die der Einsatz neuer Techniken und die Verlagerung der Gefahrenquellen auch für die Feuerwehr mit sich bringt. Der Ausbildungsbereitschaft soll, versicherte Müller, durch einen unbürokratischeren Zugang zu den Kursen Rechnung getragen werden. Sein Fazit zur Jettinger Wehr: „Ich bin begeistert. Weiter so!“

Die ursprüngliche Aufgabe der Feuerwehr, die Brandlöschung, macht nur einen kleinen Teil der Arbeiten aus, die in 42 Einsätzen im Jahr 2019 geleistet wurden. Aus den Brandlöschern wurde ein Helferteam mit diversifiziertem Einsatzspektrum, das von der Verkehrssicherung und Unfallhilfe bis zur Tierrettung, Straßenreinigung oder Sicherheitswacht bei Staatsempfängen reicht. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, kooperieren die Wehren in ortsübergreifenden Übungen und absolvieren auch Übungseinsätze in Firmen und Industrieanlagen.

Kommandant Markus Schmucker schwärmt von einem "super Rückhalt"

In Jettingen werden diese Aufgaben von einem echten Team bewältigt. „Es gibt einen super Rückhalt in der Truppe“, freut sich Markus Schmucker, der weiß, wie wichtig die gegenseitige Verlässlichkeit ist und der Zusammenhalt, den die Feuerwehrler auch brauchen, wenn sie von Passanten angegangen und beschimpft werden. „Da müssen wir ruhig bleiben“, empfiehlt er der Truppe.

Für die gute Ausstattung der Truppe ist die Gemeinde zuständig, Bürgermeister Hans Reichhart, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, dankte auch dem Gemeinderat, der zahlreiche Investitionen für die Wehr genehmigt hat, unter anderem neue Atemschutzausstattungen. Mit einem neuen Hydranten konnte die Übungssituation der Wehr deutlich verbessert werden. Derzeit, erklärte Reichhart, stehe der Kauf von Funkmeldeempfängern an, die zwischen 500 und 600 Euro pro Stück kosten.

