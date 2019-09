05:00 Uhr

Jettinger Pfarrer wird zum Handwerker

Warum Franz Wespel im Jettinger Kindergarten St. Martin viele Arbeiten selbst übernommen hat.

Von Heike Schreiber

Für die Kinder war es ein vollkommen ungewohntes Bild: Die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Martin kennen ihren Jettinger Pfarrer eigentlich nur im prächtigen Messgewand. Franz Wespel aber plötzlich in der Arbeitshose und mit Bohrmaschine und Säge auf ihrem Spielplatz zu sehen, war ein absolutes Novum – für die Kleinen und auch die Erzieherinnen. „Dass ein Geistlicher zum Handwerker wird, habe ich in meiner ganzen Dienstkarriere noch nicht erlebt“, sagt Evelin Walburger. Sie und die stellvertretende Leiterin Anna Nittka sind Pfarrer Wespel „total dankbar“, dass er sich in den vergangenen Monaten bei den anstehenden Arbeiten in der Einrichtung so eingebracht hat. Damit habe er dem Kinderhaus nicht nur viel Geld gespart, sondern auch noch ein ungeahntes Geschenk ermöglicht.

Die jährlich anfallende Spielplatzüberprüfung hatte im vergangenen Herbst einige Beanstandungen zur Folge: eine ganze Menge morsche Balken, lose Einfassungen um den Sandkasten herum, abgeschlagene Kanten an den Spielhäuschen. Das Angebot einer Firma, das Ganze für etwa 16000 Euro wieder instand zu setzen, war für Pfarrer Wespel ein kleiner Schock. „Da ist in mir der Schwabe durchgekommen. Warum so viel Geld ausgeben, wenn man es selbst machen kann?“ Dabei dachte er nicht etwa an Kindergartenpapas, die die Arbeiten übernehmen könnten, sondern ausschließlich an sich selbst. Von seinem Vater habe er wohl das handwerkliche Geschick vererbt bekommen, Heimwerken sei sein großes Hobby. Das nötige Werkzeug hatte er auch schon im Pfarrhaus stehen.

Das Messgewand gegen die Arbeitshose getauscht

Und so tauschte er ab dem Frühjahr regelmäßig sein Messgewand mit der Arbeitshose ein und schlug mit seiner voll beladenen Schubkarre im Kindergarten auf. Die Kinder hätten erst gar nicht registriert, dass es ihr Pfarrer war, der da im Garten hämmerte und bohrte. Als er dann regelmäßig mit seinem Strohhut auf dem Kopf bei ihnen auftauchte, „war es jedes Mal ein totales Highlight“, erzählt die stellvertretende Kindergartenleiterin Anna Nittka.

So sehr er es genossen habe, wenn ihm die Kinder bei „kosmetischen“ Arbeiten Hilfe leisteten, legte Wespel trotzdem lieber am Abend oder am Wochenende Hand im Kindergarten an, wenn ihn niemand sehen konnte. Nach dem Motto: „Heinzelmännchen arbeiten immer im Verborgenen.“

Wie viel Zeit der Pfarrer von April bis September investiert hat, kann er im Nachhinein nicht mehr sagen. Er habe nicht auf die Uhr geschaut. Die Erzieherinnen wissen aber, dass er „wahnsinnig viel“ gemacht habe und „sehr fleißig“ gewesen sei. Wespel selbst spricht bescheiden von Kleinigkeiten, die er erledigt habe, hier und dort ein paar Balken und Bretter sägen und austauschen, neue Einfassungen machen, Kanten wieder ebnen. Für manche Dinge habe er vorhandenes Material wieder an anderer Stelle eingesetzt, die alten Balken der Rutsche kamen auch wieder zum Einsatz. Und bei manchen Arbeiten unterstützten ihn seine Eltern. „Zu zweit tut man sich einfach leichter“, sagt Wespel.

Das alte Klettergerüst war morsch

Besonders freut es ihn, dass er damit viel Geld einsparen und dieses an anderer Stelle wieder sinnvoll einsetzen konnte: Weil das alte Klettergerüst morsch war, konnte jetzt die große Lücke gefüllt und ein neuer Turm mit Rutsche angeschafft werden. Das Aufstellen hat Wespel aber den Profis überlassen, genauso wie das Ausbaggern des Spielbereichs. Obwohl er schon zugeben muss: „Das hätte mir gefallen, mit dem Bagger rumzufahren.“

