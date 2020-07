vor 18 Min.

Jettinger Untiedt-Areal: Das geplante Wohngebiet kommt nicht bei allen gut an

Noch liegt das ehemalige Untiedt-Areal in Jettingen-Scheppach brach. In den nächsten Jahren sollen hier bis zu 260 Wohneinheiten entstehen.

Plus Die Bebauung des Untiedt-Areals in Jettingen-Scheppach kommt nur schleppend voran. Warum einige Räte dem Entwurf des Bebauungsplans nur zähneknirschend zustimmen.

Von Walter Kaiser

Wohnraum ist knapp. Umso schöner, dass im Ortsteil Jettingen ein neues Wohngebiet entstehen soll. Doch in der jüngsten Gemeinderatssitzung stießen die Pläne nicht nur auf Begeisterung. Auf dem knapp 40000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Firma Untiedt sollen bis zu 260 Wohneinheiten gebaut werden. Das sei zu viel, zu eng und im Detail – etwa bei der Frage der nötigen Stellplätze – noch unausgegoren, erklärten Kritiker. Am Ende einer langen Diskussion wurde der Entwurf des Bebauungsplans, mehr ist es momentan noch nicht, mit Mehrheit gebilligt. Von einigen nur zähneknirschend.

Die Gemeinde sitzt ein bisschen in der Zwickmühle. Das Untiedt-Areal, gelegen zwischen Hauptstraße, Goethestraße und der Firma Ludo Fact ist seit Längerem eine unschöne Industriebrache, wie Bürgermeister Christoph Böhm betonte. Eine Bebauung kommt der Gemeinde, unabhängig von neuen Wohnungen, also gelegen. Auf der anderen Seite wollen Grundstückseigner und Investor das Gebiet so gut wie möglich verwerten – durch eine möglichst dichte Bebauung.

Im neuen Wohngebiet waren zunächst 312 Wohneinheiten geplant

Bei ersten Gesprächen war sogar von 312 Wohneinheiten die Rede. Nach und nach konnte die Zahl auf 260 reduziert werden, wie Zweiter Bürgermeister Hans Reichhardt (FUW) in Erinnerung rief. Das sei aus seiner Sicht noch immer zu viel. Allerdings hätten Grundstückseigner und Investor signalisiert, bei noch weniger Wohnungen das Gelände nicht zu bebauen. Die Folge wäre ein weiterer Verfall. „Das wollen wir Jettinger nun auch nicht“, erklärte Reichhardt.

Planer Stefan Hofer vom Memminger Büro Raumsequenz erläuterte den Planentwurf. Im Norden grenzt das Untiedt-Gelände an die Firma Ludo Fact. Aus Gründen des Lärmschutzes sollen an dieser Nahtstelle größere Wohnblöcke gebaut werden – mit insgesamt 100 Wohnungen. In anderen Gebäuden sind zwischen vier und 16 Wohnungen vorgesehen. Macht unter dem Strich 260. Anstelle von einigen Wohnungen seien aber auch kleine Läden, nicht störende Handwerksbetriebe oder Sozialeinrichtungen denkbar, erklärte Hofer weiter.

CSU-Rat Raimund Strobl: Es sind zu wenig Stellplätze ausgewiesen

Das alles sei zu viel für „das relativ überschaubare Gelände“, sagte CSU-Rat Andreas Spatz. Auch für Markus Kraus (FUW) ist die geplante Bebauung „zu dicht“. CSU-Rat Raimund Strobl wies auf ein anderes Problem hin. Im Planentwurf seien nur 120 Stellplätze ausgewiesen, das reiche bei geschätzt 600 künftigen Bewohnern bei Weitem nicht aus. Ohne Tiefgaragen sei das Problem nicht zu lösen, so Strobl. Das ginge wiederum ins Geld, erwiderte der Planer. Die vorgesehene Bebauung sei ohnehin sehr teuer.

FUW-Rat Hans Selzle hatte vor allem wegen der großen Wohnblöcke „Bauchweh“. Angesichts einer solchen Massierung könne das womöglich zu „sozialen Problemen“ führen. Planer Hofer sah eher eine Chance. So könnten zum Beispiel Mitarbeiter von Ludo Fact, die auswärts leben, in die Wohnungen einziehen und damit den kürzesten Weg zum Arbeitsplatz haben.

Für Zweiten Bürgermeister Hans Reichhardt hat das Bauprojekt ein Für und Wider

Mit dem Bau der Wohnungen sei es für die Gemeinde freilich nicht getan, betonte der Zweite Bürgermeister. Bei etwa 600 neuen Mitbürgern müssten unter anderem weitere Krippen-, Kindergarten- und Schulplätze geschaffen werden. Hans Reichhardt: „Das wird in die Millionen gehen.“ Auf der anderen Seite könne Jettingen-Scheppach auf ein Mehr an Einkommensteuer hoffen, auch der örtliche Handel dürfte profitieren. Auch insofern besteht für das große Bauprojekt ein Für und Wider. Der FUW-Rat: „Also Augen auf.“

Entschieden ist noch lange nichts. Derzeit liegt lediglich ein Planentwurf vor, der demnächst für einen Monat öffentlich ausgelegt wird. Dann haben Träger öffentlicher Belange oder betroffene Privatpersonen Gelegenheit, Anregungen und Bedenken vorzubringen. Ein Steuerungsmittel für die Gemeinde, etwa bei der Frage der Garagen und Stellplätze, sei der städtebauliche Vertrag, der mit Grundstückseigner und Investor abgeschlossen werden muss, erklärte der Planer.

Bei zwei Gegenstimmen von Hans Selzle (FUW) und Andreas Spatz ( CSU) stimmte die Mehrheit des Gremiums dem Planentwurf für das neue Wohngebiet letztendlich zu.

