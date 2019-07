16:51 Uhr

Jettingerin Antonia Kinzel qualifiziert sich für Leichtathletik-EM

Antonia Kinzel aus Jettingen zählt zu den größten Nachwuchstalenten im Diskuswurf. Jetzt hat sie sich für die U20-Europameisterschaft in Schweden qualifiziert.

Für Antonia Kinzel geht ein Traum in Erfüllung. Die Jettinger Leichtathletin hat sich für die U20-Europameisterschaft qualifiziert und tritt am 18. Juli im schwedischen Boras an. Vor zwei Jahren noch nicht für die U18-Weltmeisterschaft nominiert, kämpfte die Diskuswerferin in dieser Saison von Anfang an um eine Fahrkarte für das Turnier in Schweden. Schon in ihrem ersten Wettkampf der Saison warf sie über die Norm von 50,50 Meter, die sie mehrfach bestätigen konnte.

Der entscheidende Wettkampf für die Nominierung fand nun bei der Juniorengala in Mannheim statt. Die Jettingerin, die für den SSV Ulm 1846 startet, behielt die Nerven und gewann mit 51,55 Metern vor der Favoritin Pia Northoff (TV Wattenscheid 01) mit 50,10 Metern und Michelle Santer (SV Preußen Berlin) mit 50,08 Metern. (zg)