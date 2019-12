vor 20 Min.

Jetzt ist Matthias Kiermasz von drei Gruppen nominiert

Er soll nach ihrem Wunsch weiter Bürgermeister in der Gemeinde Kammeltal sein.

Die Wählervereinigung Unteres Kammeltal hat kürzlich in Wettenhausen ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 nominiert. In einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Jahre konnte der Dritte Bürgermeister Mathias Englet ein erfolgreiches Fazit der Gemeinderatsarbeit ziehen. Nicht alle Entscheidungen des Gremiums hätten dabei stets zur allseitigen Zufriedenheit geführt. Dennoch sei viel bewegt worden und die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei stets von einem sachlichen Miteinander geprägt gewesen, heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss schlug Englet den amtierenden Bürgermeister Matthias Kiermasz als Kandidaten der Freien Wählervereinigung Unteres Kammeltal zur Wahl vor. Aus der Versammlung bewarb sich Hermann Böck aus Behlingen als weiterer Kandidat. In der anschließenden Wahl konnte sich Kiermasz deutlich gegen seinen Mitbewerber durchsetzen und geht nun als gemeinsamer Kandidat von Einheitsliste, Bürgerblock und Freier Wählervereinigung ins Rennen.

Eine gute Mischung an Kandidaten stellte sich dann den Anwesenden vor. Karl Heinz Ruess, der selbst nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert, konnte die Wahlen routiniert abwickeln. Englet: „Wir streben wieder sechs Sitze im Gemeinderat an – dafür haben wir heute eine Grundlage gelegt mit einem guten Angebot an die Wählerinnen und Wähler in der gesamten Gemeinde.“ Mit einem Dank an die ausscheidenden Gemeinderäte Marlene Späth, Karl Heinz Ruess und Johannes Schwarz schloss der Dritte Bürgermeister die Versammlung.

Das sind die Kandidaten

1. Mathias Englet (Dritter Bürgermeister, Elektromechanikermeister), 2. Thorsten Wick (Soldat, staatlich geprüfter Bautechniker), 3. Andreas Eberle (Gemeinderat, Bilanzbuchhalter), 4. Thomas Finkel (Gemeinderat, Landwirt), 5. Gertrud Kempter (Familienmanagerin), 6. Daniel Thanner (Versicherungsmakler), 7. Mathias Hoffmann (Informatiker), 8. Andreas Welsch (Maschinenbaumechaniker), 9. Daniel Höfle (Beamter), 10. Jörg Oesker (Elektrotechniker), 11. Jürgen Münzer (Projektingenieur Fotovoltaik), 12. Albert Fendt (Maschinenbaumechanikermeister), 13. Nikolaus Lauter (Angestellter), 14. Hans Konrad (Verkaufsberater), 15. Jens Christian Kühner (Bauingenieur), 16. Markus Lützel (Bankkaufmann). Ersatzkandidat ist Andre Seif (CR-Manager). (zg)