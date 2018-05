23:00 Uhr

Jetzt kann man ein ungewöhnliches Grab wieder ansehen

Ein französischer Soldat fand vor über 200 Jahren bei Hammerstetten seine letzte Ruhe. Warum Otto Simnacher den Begräbnisplatz pflegt und es ihm eine Ehre ist.

Von Sandra Kraus

Beim „Soldat“ auf einer Anhöhe des Kammeltals nahe Hammerstetten ist es jetzt wieder ordentlich. „Richtig verwildert war das hier“, erinnert sich Otto Simnacher an einen Spaziergang hinauf zum „Franzosakreuz“ im Sommer 2015. Der Hammerstetter nahm sich des Grabes mit den zwei Namen an, so wie es vor ihm wohl schon einige gemacht hatten.

Immerhin geht das Grab des unbekannten französischen Soldaten auf das Jahr 1805 zurück. Seit über 200 Jahren wird es gepflegt und in Ehren gehalten. Otto Simnacher wurde aber nicht einfach so tätig, sondern holte sich die Zustimmung der Waldbesitzerin und schaltete Kreisheimatpfleger Stephan Uano mit ein. Heute strahlt das „Franzosakreuz“ in der Frühlingssonne, die Einfassung aus Granitsteinen ist blank gefegt und die kleinen Immergrün-Pflänzchen tragen lila Blüten. Kaum jemand weiß auf Anhieb, was diesen französischen Soldaten vor 200 Jahren nach Hammerstetten führte, 250 Kilometer von der heutigen Grenze zu Frankreich entfernt. Es war die Zeit des 3. Koalitionskriegs. Napoleons Truppen rückten über den Schwarzwald an und trafen im Oktober 1805 im Großraum Ulm auf die Österreicher. 20000 französische Soldaten besiegten in der Schlacht von Elchingen die Österreicher, die am 17. Oktober 1805 in Ulm kapitulierten.

Napoleons Heerlager auf beiden Seiten der Kammel

Kaiser Napoleon verließ Ulm und marschierte weiter über München nach Österreich. Die 500-jährige Herrschaft der Habsburger über die Region war beendet. Für seine Truppenbewegungen errichtete Napoleon ein Heerlager zwischen Knöringen, Hammerstetten und Wettenhausen auf beiden Seiten der Kammel. 5000 französische Soldaten sollen hier Quartier gefunden haben. Einer davon war der unbekannte Tote. Er starb nicht im Kampf. Man erzählt sich, dass er ein Ranghöherer gewesen und bei seinen Männern beliebt gewesen sein müsse. Schließlich wurde er am Waldrand mit Blick auf das Kammeltal ehrenhaft begraben. Napoleon und ganz große Weltgeschichte steht damit hinter dem Soldatengrab im kleinen Hammerstetten. Anstelle des sonst auf einem Grabkreuz üblichen Namens erhielt das neu geschaffene Grabkreuz eine Infotafel. „Dann wissen auch künftige Generationen über unseren unbekannten Soldaten Bescheid“, sagt Simnacher erfreut. Er schaut gern beim „Soldat“ vorbei, genießt die Ruhe und die Aussicht. Für Simnacher und das Dorf ist es eine Ehre und ein Betrag zur deutsch-französischen Freundschaft, das Grab zu erhalten.