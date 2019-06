vor 3 Min.

Jetzt kann wieder gespielt werden

Kinder und Erwachsene haben gemeinsam die Eröffnung und Segnung des neugestalteten Ali-Mettenleiter-Spielplatzes in Ichenhausen gefeiert.

45 Jahre nach der Eröffnung ist der Ali-Mettenleitner-Spielplatz in Ichenhausen neu gestaltet worden

Im Jahr 1974 war er vom Ichenhauser Jugendzentrum Mon ami auf einem von der Stadt eigens dafür erworbenen Grundstück erstmals errichtet worden: Der Spielplatz in der St.-Ulrich-Straße, benannt nach dem bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Gründungsmitglied des Mon ami, Ali Mettenleiter. Viel Andrang und große Freude herrschte nun bei der offiziellen Wiedereröffnung dieses Spielplatzes, nachdem er von der Stadt zu einem Themenspielplatz umgebaut worden war.

Kinder der Kindertagesstätte Wilhelm Busch umrahmten die Feierstunde mit fröhlichen Liedern. In Anlehnung an das Thema „Reisen“ des Spielplatzes und an ein zentrales Spielgerät, einen Bus aus Holz, beschrieben sie die Freuden und Tücken einer Busreise.

Bürgermeister Robert Strobel, begleitet von der Kindergartenreferentin des Stadtrates, Heike Glassenhart, dankte der Leitung und dem Elternbeirat der Kindertagesstätte Wilhelm Busch für ihren Beitrag zur Eröffnung, aber auch für deren wichtigen Impulse im Planungsprozess. Wie Kindergartenleiterin Bianca Rösch erläuterte, wurden bewusst Spielgeräte für Kinder ab drei Jahren ausgewählt. Zu den liebevollen Details des Themenspielplatzes „Reisen“ zählen zwei Entfernungsschilder zu den Partnerstädten Valeggio („495 km“) und Changé („999 km“) sowie eine Weltkarte. Der Abbau der alten Geräte und der Aufbau der neuen Spielgeräte erfolgte durch die fleißigen Mitarbeiter des Bauhofes.

Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive Prallschutz am Boden und Kosten der Bauhofmitarbeiter auf mehr als 40 000 Euro. Da war es hilfreich, dass die Raiffeisenbank Ichenhausen und die Frauen Union Ichenhausen jeweils 1000 Euro zur Finanzierung spendeten, wie der Bürgermeister befand.

Pater Joachim Geilich und Pfarrerin Christa Auernhammer übernahmen die Segnung des Spielplatzes und aller hier spielenden Kinder und ihrer Aufsichtspersonen. Zum Abschluss der Feierstunde überraschte der Bürgermeister die Kinder mit Eis, für die Erwachsenen gab’s frische Brezen und kalte Getränke. (zg)

